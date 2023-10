Berlin 2023: Häuser in denen Juden wohnen, werden wieder markiert. Das weckt gerade in Deutschland schlimmste Erinnerungen und ist unerträglich.

Antisemiten machen keinerlei Unterschied zwischen Israelis und Juden in der Diaspora. Sie wollen ausnahmslos alle von uns vernichten. https://t.co/ROIvIeONLE