Los israelíes arrojaron una bomba sobre la casa de la familia Al Sakani en Rafah, donde dormían Sabreen, su marido y la hija de tres años del matrinomio, Malak.

Su marido y Malak murieron en el acto, mientras Sabreen quedó herida de gravedad, pero la bebé aún estaba viva en su útero cuando los rescatistas llegaron al lugar.

En memoria de su madre

"Mi hijo también estaba con ellos. Quedó descuartizado y aún no lo han encontrado. No lo reconocen (...). ¿Por qué los atacan? No sabemos por qué, cómo. No lo sabemos (...). Solo atacan a mujeres y niños", afirmó.