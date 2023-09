#Mali 49 civils et 15 militaires tués, des blessés et des dégâts matériels. C'est le bilan provisoire de la double attaque terroriste du #JNIM ce 7 septembre 2023, contre le bateau «Tombouctou» reliant #Gao à #Mopti et la base militaire des @FAMa_DIRPA à #Bamba, dans la région de... pic.twitter.com/atSGxFre0J