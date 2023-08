En cambio, entre los mandatarios de izquierda de los países que no se han pronunciado están: Gustavo Petro, presidente de Colombia ; Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil ; Alberto Fernández, de Argentina ; Nicolás Maduro, de Venezuela , Gabriel Boric, de Chile y Luis Arce, de Bolivia .

Sin embargo, las Cancillerías de algunos de estos países sí se pronunciaron, entre ellos: A rgentina, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay . En cuanto al resto, no se han expresado de ninguna manera al respecto de la situación .

Iván Duque, ex presidente de Colombia , una figura relacionada con la derecha política, también se pronunció . "Toda mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con los familiares, amigos y seguidores de Fernando Villavicencio ", comenta en su cuenta de Twitte r.

El presidente de México, igual de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, solo se pronunció para negar la versión de que el asesinato fue a manos del cartel de Sinaloa, uno de los más peligrosos del país. En su rueda de prensa matutina comentó lo siguiente: "no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos", con referencia a la evidencia de la relación con el cartel.