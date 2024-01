Remarcó que incluso la DEA afirmó que no había elementos para probar que su campaña presidencial en 2006, en la cual perdió ante Felipe Calderón (2006-2012), fue financiada por el narcotráfico.

No obstante, el mandatario aseveró que no llevará a cabo ningún juicio formal, pero que en todo caso no denunciaría a los periodistas, sino al gobierno de Estados Unidos por permitir la publicación de estos artículos.

Y aseguró que este tipo de información se da por el periodo de elecciones que se vive en México y Estados Unidos.

Finalmente, pidió que la DEA aclare si es cierta o no está información y cuál es la investigación que hicieron al respecto.