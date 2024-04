Fue a partir de un reportaje publicado el pasado 14 de marzo por el medio La Encerrona que comenzaron las indagaciones.

Los periodistas de la plataforma multimedia analizaron miles de fotografías de archivo de Boluarte en eventos a los que asistió con los relojes, algunos posiblemente marca Rolex, valorados en miles de dólares.

"¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación", sostuvo.

Entre el viernes en la noche y el sábado de madrugada un grupo de fiscales y policías allanó la casa de Boluarte, pero no encontraron los relojes.

1. Qué dice el informe periodístico

La investigación contra Boluarte comenzó por una publicación del medio La Encerrona, cuyo equipo recibió informes de varias fuentes que aseguraban que la mandataria usaba relojes marca Rolex, posiblemente valorados en miles de dólares, y de los cuales no había rendido informes.

En sus primeras apariciones, tenía uno marca Michael Kors, que, afirma Sifuentes, no tenía un valor mayor a los US$200. Pero mientras pasaron los meses en el ministerio, y luego de que asumió la presidencia del país en diciembre de 2022, la funcionaria comenzó a ser vista con modelos que se cree son más caros.

“Nosotros corroboramos que uno de ellos era un Rolex, valorado en por lo menos US$14.000, porque teníamos muchas imágenes de alta calidad. No quisimos decir que los demás eran Rolex, teníamos dudas sobre otros tres, pero medios peruanos afirman que son de la misma marca luego de consultar con expertos”, dice Sifuentes.

La Encerrona confirmó que Boluarte no había informado sobre los relojes, y que no habían sido adquiridos por ninguna agencia gubernamental.

“Pedimos información a la Cancillería, que se encarga del protocolo, a ver si había comprado algún reloj, también al despacho presidencial, pero nos dijeron que no. También le pedimos explicaciones a Dina Boluarte, pero no nos respondió. En sus declaraciones juradas no hay un asomo de estos aparatos. Si fueron regalos, también tenía que haberlos declarado”, detalló Sifuentes.