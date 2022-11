Mundial Qatar 2022: Selección de Ecuador realizó su última práctica previo al partido inaugural

Por la mañana de este sábado 19 de noviembre del 2022, la selección de Ecuador realizó su última práctica pensando en su debut mundialista ante Catar.

El combinado que comanda Gustavo Alfaro, realizó un respectivo estiramiento muscular, ante la presencia de la prensa deportiva que pudo captar a los 26 jugadores nacionales en cancha.

Luego de unos 15 minutos, la prensa fue retirada del sitio, para precisamente ensayar la táctica y la estrategia del equipo nacional, pensando en Catar.

Ecuador, al igual que otras selecciones, decidieron entrenar durante la noche de Doha, aprovechando las temperaturas, que son menos calurosas y le permiten tener un menor impacto en la deshidratación y por ende posibles lesiones.

El partido pactado en el estadio 'Al Bayt' para las 11:00 de la mañana de Ecuador, no tuvo la presencia de la delegación ecuatoriana este sábado, sin dar a conocer una razón oficial del por qué de su ausencia en la cancha del 'Al Bayt'.

De igual forma, el reconocimiento hubiese sido con zapatos deportivos y no válido para practicar (zapatos con pupos), para preservar el cuidado de la cancha del escenario deportivo.

Sobre el partido, Ecuador tiene previsto salir de su concentración alrededor de unas 3 horas antes del partido (08:00 am de Ecuador), sabiendo además que la inauguración tendrá una ceremonia una hora antes del duelo, a partir de las (10:00 am de Ecuador).

Si bien no se conoce mayor detalle, por ahora existen dos incógnitas del once estelar de la 'Tri' para saber si Alfaro irá por Alexander Domínguez o Hernán Galíndez en el arco, mientras que por el costado diestro, el argentino aún no ha confirmado al reemplazo de Byron Castillo: Angelo Preciado o Xavier Arreaga.