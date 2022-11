Qatar 2022: De Jong: "Contra Ecuador cometimos demasiados errores técnicos"

Frenkie de Jong, centrocampista de los Países Bajos, aseguró este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará su equipo ante Catar que su equipo cometió "demasiados errores técnicos" en su anterior duelo frente a Ecuador.

El empate (1-1) contra la Tri dejó un gusto agridulce a la selección de los Países Bajos, que no rindió a buen nivel pese a llevarse un punto. De Jong, su hombre más creativo en el centro del campo, reconoció que no estuvieron a la altura.

"No fuimos lo suficientemente buenos con el balón y en la construcción de juego. No vimos los espacios y no encontramos a los jugadores libres de marca. Había soluciones, pero cometimos demasiados errores técnicos. Demasiados para estar a ese nivel. A veces, la solución, no llegamos a encontrarla. Estaba disponible en ese partido, pero no llegamos a ella. No es tan fácil corregirlo", explicó.

Preguntado por su futuro y por si éste podría estar relacionado con el Manchester United, fue contundente en su respuesta: "Estoy en un Mundial, no voy a hablar de clubes". También quiso poner en valor el papel de su selección en los últimos tiempos y recordó que está "muy bien organizada" y que acumula 17 partidos sin perder.

"Hemos marcado muchos goles, estamos invictos y tenemos cuatro puntos en el Mundial. Estamos en buena posición. Hemos hablado mucho de lo que queremos hacer y mejorar después del partido ante Ecuador. Todos tenemos confianza. Ahora nos toca a nosotros. Defensivamente lo estamos haciendo bien. Si no estamos centrados, cada partido puede ser difícil en este Mundial", comentó.