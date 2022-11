Enner Valencia: "He jugado con un esguince, espero estar mucho mejor ante Senegal"

Enner Valencia, delantero de Ecuador, autor del gol del empate contra Países Bajos y sustituido en los últimos minutos por molestias en la rodilla derecha, reveló este viernes que ha jugado el encuentro "con un esguince de rodilla y un poco de dolor", aunque espera estar listo para el duelo dentro de cuatro días antes Senegal, en el que su selección se jugará la clasificación para los octavos de final del Mundial 2022.

"Me hice pruebas y salió que tengo un esguince en la rodilla. Y eso me está molestando un poco. He jugado hoy con un esguince y un poco de dolor. Lo más importante es que seguimos fuertes pensando en grande", explicó el goleador de los últimos dos Mundiales de Ecuador, con seis dianas en sus cinco encuentros más recientes del torneo.

