'No nos van a ganar', el curioso enfrentamiento entre un jugador de Arabia Saudita y Lionel Messi

¿QUÉ OCURRIÓ EN REALIDAD?

"No nos van a ganar, no nos van a ganar", fue lo que le dijo el zaguero central al astro argentino del París Saint-Germain (PSG). Para llamar la atención de la 'Pulga' Al-Bulayhi lo golpeó varias veces en la espalda antes de encararlo.​​​ El gaucho reaccionó con una pequeña sonrisa, dando indicios de no entender el por qué de la reacción de su oponente.

Qatar 2022: así marcha la tabla de posiciones del Mundial

Posteriormente, Lautaro Martínez y Alejandro Gómez fueron a defender a su compañero. La discusión no pasó a mayores y se reanudó el juego con normalidad.

En la próxima fecha del grupo C, que se jugará este sábado, Argentina se medirá a México y Arabia Saudita ante Polonia.