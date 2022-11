Frenkie de Jong reconoció superioridad de Ecuador ante Países Bajos

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, elegido mejor jugador del partido en el que su selección empató a 1 contra Ecuador, reconoció que la Tri "fue mejor".

"No hemos sido buenos con la posesión del balón, no creo que el problema sea no trabajarlo, hemos dejado mucho espacio en el centro del campo. Su centrocampista defensivo me ha marcado y no hemos podido hacer mucho. Tenemos mucha calidad, tenemos confianza", indicó.

Enner Valencia: "He jugado con un esguince, espero estar mucho mejor ante Senegal"

Gustavo Alfaro: "Ecuador no se sintió menos. Lo empatamos con fútbol y coraje"

El futbolista del FC Barcelona aseguró que no sabe si se merece el título de jugador del partido elegido por los votos del público. "A mí me da igual quién es el mejor del partido. Creo que Ecuador ha hecho un gran partido y ha sido mejores que nosotros en general", señaló.