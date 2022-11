En vivo: Polonia vs. Arabia Saudita | Grupo C | Mundial Qatar 2022

Polonia no pudo pasar del empate ante México. Gozó de la ocasión más clara para llevarse el triunfo, pero Guillermo 'Memo' Ochoa detuvo un penalti a Robert Lewandowski. El barcelonista, uno de los delanteros más reputados de los últimos tiempos en el fútbol mundial, no pudo romper con su maldición y aún no marca en Mundiales.

Frenkie de Jong reconoció superioridad de Ecuador ante Países Bajos

Gonzalo Vargas, representante de Enner Valencia, explicó el motivo de su celebración ante Países Bajos

Czeslaw Michniewicz, seleccionador polaco, espera encontrar una selección saudí muy similar a la que se vio ante Argentina.