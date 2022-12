A la selección de Ecuador le hace falta 'liderazgo', apunta Carlos Tenorio

El exdelantero de Ecuador Carlos Tenorio , quien se encuentra trabajando como comentarista de la cadena estadounidense Telemundo por motivo del Mundial de Qatar , aseveró que dentro de la estructura de la selección tricolor no existe un 'liderazgo' . Asimismo, dijo que 'no vamos a llegar a ningún lado' si se sigue creyendo que los dirigentes 'son los protagonistas'.

"Una cosa es tener jugadores que futbolísticamente estén pasando por un buen momento, pero liderazgo dentro de estructuras como esta la selección NO lo tiene. Enner no es un líder, Galíndez no es un líder, Domínguez no es líder..." Entrevista a Carlos Tenorio 🇪🇨

"El entorno que vivió la Selección de que vienes un mes, y ver cosas. Si a ti te dan la oportunidad tú vas. Eso es cuando no tienes un liderazgo; una cosa es tener jugadores que futbolísticamente estén pasando por un buen momento, pero liderazgo dentro de estructuras como esta, la Selección no lo tiene. Enner (Valencia) no es un líder, (Hernán) Galíndez no es un líder, (Alexander) Domínguez no es líder... eso hay que saber diferenciar", sostuvo el mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.