Repartidores en Ecuador: precariedad laboral sobre ruedas

Entonces ¿cómo es ser repartidor en el país? Yuli Ramírez, representante de Glovers Ecuador, cuenta que trabajó en esta empresa durante dos años, “trabajaba más de 10 horas al día de lunes a lunes para poder juntar el sueldo mínimo”. Según el estudio presentado por el Observatorio el ingreso semanal promedio de los repartidores es de 125 dólares, sin descontar gastos en gasolina y alimentación.

Ramírez quien presentó hace dos meses la primera demanda contra Glovo (empresa adquirida por PedidosYa) , narra que aunque la aplicación vende la idea de no tener horarios, si ellos rechazan los pedidos hay penalización de turnos “entre comillas no tenemos jefe, pero mientras más pedidos haces el algoritmo te califica mejor”. A ello se suma: “si un cliente te califica mal es lo peor que le puede pasar a un repartidor porque no sabes si al día siguiente te bajan los puntos”. Aquello puede derivar a la suspensión de la cuenta, dice, “Rappi te pausa hasta por tres días y no te sale ni un solo pedido (...) cuando no es tu culpa no tienes a donde reclamar ”.

Una situación psicológicamente “devastadora”, describe. Es que según una encuesta realizada en 2020 por el Observatorio de Plataformas, para el 85% de los repartidores de Glovo esta era su única fuente de trabajo.