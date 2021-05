La conformación de comisiones: ¿la otra disputa en la Asamblea?

View this post on Instagram

Morla agrega dos adicionales que estarán en la mira. Señala a las comisiones de seguridad social y de régimen económico, “sabemos que el presidente Lasso tiene varios temas orientados a la flexibilización laboral, subir el sueldo mínimo, que va a implicar varias medidas y asimismo su visión orientada a la libertad económica, la disminución en ciertos aranceles e impuestos”, describe.

Silva resalta que será clave la diversidad ideológica, "que no solo sean personas del oficialismo, sino de otras bancadas para que no exista una mayoría absoluta en ninguna comisión y garantizar la pluralidad". Sin embargo, aún todo está por definirse “el camino hasta llegar a la conformación de comisiones va a estar interesante tomando en cuenta que ni para la primera sesión hay alianzas definidas, les está costando a las bancadas llegar a acuerdos iniciales de la primera sesión, no digamos para las comisiones”, subraya Morla.