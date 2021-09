El 'camisetazo' político, otra práctica que se repite en la nueva Asamblea

Hace una semana el legislativo llegó a su día 100 y los supuestos casos de corrupción continúan empañando su imagen, a pesar de su corta estadía. Sin embargo, otra práctica que se repite aunque no es inédita, de hecho, antigua, es el transfuguismo político o mejor conocido como ' camisetazo' , cuando un legislador deja su organización con la que fue electo o se declara independiente.

El primer episodio fue la salida de César Rohon del Partido Social Cristiano (PSC) el pasado 14 de mayo. El asambleísta era uno de los posibles candidatos del PSC para dirigir la Asamblea , sin embargo, en una declaración había amenazado con su salida por los diálogos con el correísmo. Ante ello, en un comunicado el partido señaló que las declaraciones "se deben exclusivamente a que dichos grupos políticos designaron como candidato a Presidencia a Henry Kronfle y no a él".

Para Marcelo Espinel, abogado y director de FCD, "no es algo nuevo, lo hemos visto en la política ecuatoriana (...) es un número que sin duda es alto (sobre los 10 casos), pero no es algo que esté prohibido por la Ley o que no haya sucedido", destaca y agrega que una de las causas es que el país carece de organizaciones políticas consolidadas, "con procesos de formación ideológica profundos para que sean trasladados en buenos procesos de democracia interna para seleccionar a los candidatos".