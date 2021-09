Darío Herrera: más de 600.000 viviendas en Ecuador necesitan ser reconstruidas

Antes de formular acciones concretas para reducir ese déficit, también evaluamos el estado en el que encontramos esta cartera. Eso marca un antes y un después, encontramos una institución desvinculada de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. No había una relación fluida (...).

Efectivamente en el gobierno anterior se iniciaron 35.000 casas de las cuales 9.600 se terminaron. Hubo el concurso adicional del sector privado para completar 15.000 terminadas y entregadas. De ahí el resto de viviendas están en construcción y otras por contratarse (...). La creación de hábitat, el lugar donde nos desarrollamos, la creación de un ecosistema productivo e inclusivo es la prioridad de este ministerio. Encontramos que en ciertas áreas la necesidad no era una vivienda nueva, hay otras necesidades apremiantes como agua segura, saneamiento, remodelación de vivienda.

Se firmaron dos acuerdos ministeriales que derogaron seis que parchaban cosas que complicaban el registro de vivienda de interés social en el ministerio. Era muy complicado hacer proyectos, y los inversionistas privados no se sentían seguros, al momento que cambiamos eso, el incremento de registro hasta el 31 de agosto, fue de 356% comparado con los 27 meses anteriores.

Por eso, la articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados es muy importante, la planificación de las ciudades tiene que ir de la mano con la visión del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, es decir, nosotros tenemos que hacer esa rectoría de decir: por ahí no crece la ciudad, hacia allá no debería ser, busquemos otras alternativa; para poder ofrecer este hábitat adecuado, inclusivo, productivo y conectado a la ciudad.

-Otra problemática a entender son los asentamientos informales, el pasado 25 de agosto, se realizaron desalojos en sectores de Guayaquil, Las Marías, Nueva Esperanza, el impacto afecta a 3.000 familias. Frente a ello, ¿cuál es el plan para reubicar a estas familias?

Es un problema social muy complicado, primero hay que separar las cosas, hay invasiones en terrenos privados y públicos. La Secretaría que previene los asentamientos irregulares y que normalmente hace los desalojos, lo hace sobre los terrenos públicos. No solamente ocurre en Monte Sinaí, ni el área de Guayaquil, allí es donde es más evidente, pero en el país existen casi 15.000 hectáreas invadidas.

Puedo tener acciones concretas hoy, y quizás no haya la reubicación inmediata de proyectos de vivienda social hoy, pero hay que pensar en por qué vienen e invaden. ¿Es realmente la necesidad?, ¿es una consecuencia de migrar del campo a la ciudad ?(...). No es solamente poder reubicar personas, es tratar de buscar una solución integral que no solo depende del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Existen estructuras completamente armadas para promover las invasiones que hacen mucho dinero, entonces hay que diferenciar quiénes están siendo agitadas por traficantes de tierra.