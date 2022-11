COVID-19: ¿la pandemia terminó en Ecuador?

Lo que ha provocado una sensación de seguridad y relajamiento, pese a que expertos en salud aseguran que la pandemia aún no ha terminado.

De hecho, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunciaron durante el mismo mes que ya no había más restricciones por la pandemia. Desde entonces ya no es obligatorio presentar el carnet de vacunación con esquema completo o una prueba negativa covid-19 para el ingreso a Ecuador.

La pandemia no ha terminado

Sin embargo, Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP), aclara que lo ocurrido con la positividad se debe a que al existir menos casos hay menos personas que acuden a realizarse una prueba, es decir, "los que acuden a hacerse la prueba son los que tienen una sintomatología más sugestiva de covid-19 , entonces, en esta fase la positividad no es un trazador para la generación de toma de decisiones en cuanto a casos de covid", explicó a Ecuavisa.com.

Daniel Simancas, experto epidemiólogo, cuestiona lo dicho por las autoridades y recalca que la pandemia no ha quedado atrás; su afirmación la sustenta en una serie de factores.

COVID-19: nueva subvariante de ómicron en Ecuador

Sobre este punto Pérez reconoció que aún queda un grupo poblacional importante que cubrir, sobre todo, mayores de 65 años y también personas entre 12 y 30 años que, no han recibido la dosis de refuerzo. "Necesitamos mejorar esta parte en los grupos poblacionales, tenemos el stock completo de vacunas y distribuido a nivel nacional", resaltó.

Por otro lado, la epidemióloga , Andrea Gómez, señala el retraso de la vacunación a nivel nacional como un segundo factor, "estamos hablando de una primera dosis de refuerzo un 57%, pero la segunda dosis no llega al 20%".

Bajo este contexto, Pérez enfatiza que existe "una estabilización en el número de casos de covid y no ha habido un repunte".

¿Se puede hablar de endemia?

Simancas señala que, aunque no se puede hablar del fin de la pandemia, sí se puede decir que está controlada, pues no se ha observado un aumento en la mortalidad, esto, subraya, debido al efecto de las vacunas. "No es que estamos en los niveles anteriores, pero tampoco ha acabado", recalca.

Entonces, ¿se puede hablar ya de una endemia? Lo que significaría que el virus solo se activa en etapas estacionales. "Todavía no podemos hablar de una endemia necesitamos que pase más tiempo y que se declare el fin de la pandemia por parte de la OMS y tener evidencias en el comportamiento anual del virus", explica el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica.