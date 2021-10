Caso Martha Sepúlveda: la eutanasia ¿un debate pendiente en Ecuador?

Su historia aterrizada en el país pone sobre la mesa el debate frente la despenalización o no de la eutanasia. Por eso, ¿qué pasa en Ecuador? ¿qué dicen las leyes? Veamos.

No está regulada

Yavar Umpierrez, experto en derecho médico y asesor de la Federación Médica Ecuatoriana, expone que las leyes en el país no contemplan la eutanasia activa, por ello en 2015 presentó un proyecto de Ley sobre el tema, “no se debe sancionar de igual forma una muerte de esa naturaleza, no puede ser sancionado como un homicidio simple o asesinato (...) Mientras no haya una regulación clara sobre la eutanasia habrá matices que la Fiscalía no va a rechazar, y va a investigar”.

En ese sentido, respalda la idea de que sea legalizada en el país “no podemos imponer a una persona una obligación de vivir una vida indigna, mucho menos si se hace bajo el prisma de creencias religiosas de terceros”.

Sin embargo, Umpierrez expone que en Ecuador bajo el modelo del Consentimiento Informado, el paciente de una enfermedad en fase terminal sí puede decidir abandonar o rechazar cualquier tratamiento si así lo considera. Lo que puede ser considera una "eutanasia pasiva".