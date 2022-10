Alias 'Fito' y 'JR' celebraron sus cumpleaños en La Regional ¿qué pasa en esta cárcel?

¿Qué pasa en la cárcel Regional?

En agosto pasado, el director general del servicio penitenciario nacional (SNAI), Pablo Ramírez, estimó que 11.000 reos en Ecuador se identifican con alguna de las bandas criminales que se disputan el control interno.

La cárcel Regional es uno de los centros donde no se han registrado masacres carcelarias. Eso tendría una razón, "acá son solo Los Choneros por eso es un centro tranquilo", contó a Ecuavisa.com un funcionario, quien por seguridad pidió no revelar su nombre, refiriéndose a que no hay bandas rivales.

Esta banda perdió el liderazgo definitivo al interior de las cárceles hace dos años. Según el informe publicado por la CIDH, hasta el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', –máximo líder de la banda–, el 28 de diciembre de 2020 en la ciudad de Manta.

A partir de allí, según el analista de seguridad, Mario Pazmiño, bandas emergentes buscaron también tener el control, "comienzan a separarse, los Fantasmas y los Águilas que, eran parte de alias JR (Junior Roldán Paredes)", son el brazo más radical de los Choneros, como "las fuerzas especiales" y agrega que se fortalecieron con el liderazgo de alias 'Fito' (José Macías Villamar)".

En este centro hasta el 30 de septiembre están recluidos 4.272 privados de libertad. El nuevo director de la Regional es Jorge Livisaca. Este medio solicitó una entrevista con Livisaca, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta. Asimismo, el SNAI tampoco se ha pronunciado sobre este hecho.