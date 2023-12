Él explica que su habitación estaba ubicada no en la parte delantera, donde ocurrió el ataque, sino en la parte trasera de la casa. Todos los días a su regreso, sus nietas iban allí: "Yo ahí tengo un televisor, ellas iban a mi cama y se ponían a ver televisión y a jugar".

Rosa, quien estaba embarazada, falleció tres días después del ataque. Hoy, al repasar esa noche, a Jorge lo persigue la idea de que sus pequeños nietos se hubiesen salvado si él no hubiera llegado tarde de un viaje de trabajo que realizó a Babahoyo: "Todo fue cosa del destino, justamente ese día yo llego tarde (lamenta), si yo hubiera llegado cinco o seis y media, no las matan".

Pero, semanas después, todo cambió. Junto a Jorge está Olga, su esposa, ella recuerda la última conversación que tuvo con una de sus nietas. La niña le preguntó qué le daría por Navidad y le pidió: "Regálanos una tablet, cómpramela tú porque mi papi está sin trabajo". Olga le había prometido que con el décimo del abuelo se la compraría.

"Hasta cuando me fui a la Iglesia y me dijo: chao abuela", repasa. Hace una pausa y añade, "es duro". A Olga se le quiebra la voz. La herida que ha dejado la tragedia está viva y con secuelas en toda la familia. Hoy, su nieta de año y medio que sobrevivió al atentado "no quiere dormir del susto".