Landy Párraga no era la única propietaria de la importadora que Fiscalía habría pedido investigar

De acuerdo con el video que se volvió viral, varios sujetos armados ingresaron al lugar y uno de ellos disparó varias veces, quitándole la vida a la modelo. Las investigaciones sobre los responsables del asesinato continúan en curso, y hasta el momento no se ha detenido a nadie.

En la misma conversación, entre Norero y alias El Estimado , quien responde al nombre de Hélive Angulo, procesado en el caso Metástasis, el narco insistió en que la identidad de la modelo no podía salir en las investigaciones por lo que estaba dispuesto a pagar para ocultar la información. Además, nombra al expresidente de la Asamblea Nacional por Alianza PAIS, César Litardo.

En ese sentido, también rechazó ser el "César" aludido en la conversación del narcotraficante: "No soy yo, se refiere a una expareja de la señorita Párraga", afirmó Litardo. Si bien aceptó haber conocido a la exvirreina en eventos sociales, enfatizó que "más allá de eso, en ningún otro nivel".

Ecuavisa.com solicitó la versión de Litardo, quien negó haber conocido al narcotraficante. En sus palabras: "En ningún momento he tenido ningún tipo de contacto con el señor Norero".

En declaraciones que circulan en redes sociales, cuando abrió la importadora, Landy Párraga detalló el origen de su apertura: "Poco a poco pude seguir creciendo, primero inicié con venta de zapatos, tuve mucha ayuda de mi novio, mi familia".

Se presume que se refiere a la misma importadora que no está registrada en la Superintendencia de Compañías y sobre la cual la Fiscalía solicitó investigar a los policías. Según los chats, no se habría concretado, pues Leandro Norero ordenó a alias Estimado que "pagara lo que fuera necesario con el objetivo de que esta señorita no apareciera dentro del proceso".