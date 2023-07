Elecciones Ecuador 2023: estos son los contratos sin concurso que ya ha adjudicado el CNE

Bajo el régimen especial, lo que significa que la contratación fue directa y no hubo un concurso abierto entre otros proveedores, el CNE ha firmado seis contratos, y otro que en principio fue declarado desierto, ahora, está en proceso.

Entre los más costosos están los que fueron adjudicados al Instituto Geográfico Militar (IGM), son dos, el primero referente a la impresión de las papeletas electorales que fue por 4 524 960 dólares.

Mientras que la segunda compra con un objeto parecido para la elaboración de fundas con los documentos electorales costó 4 037 032,54 de dólares. Ambos procesos comenzaron el pasado 16 de junio y fueron adjudicados el 22 del mismo mes, es decir, una semana después.

Sigamos. El CNE también contrató el servicio de publicaciones en medios de comunicación impresos para difundir la convocatoria de la consulta popular del Yasuní y Chocó Andino. El contrato fue adjudicado a la empresa Gestión Publicidad Cespu CIA. Ltda.

La compañía que fue constituida en 1990, es proveedora del Estado desde 2009, según el Portal de Sercop, y ha tenido varios contratos con instituciones en otros años, como la Asamblea Nacional, Petroecuador, Banco Central del Ecuador, aunque es la primera vez que el CNE la contrata. Como establece el régimen especial fue la única empresa invitada.

Lo que llama la atención es que el proceso comenzó el 22 de junio y se adjudicó el mismo día. Aquello para el especialista en contratación pública, Francisco Macio, por transparencia "no es lo correcto, lo hacen a cuenta y riesgo de ellos, debería haber por lo menos una semana de diferencia entre la publicación y la adjudicación". Aunque los tiempos no están establecidos en la Ley. Y, lo que no dice, aunque sea cuestionable, se permite.