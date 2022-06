El momento en que la voz de ecuatoriano es comparada con Sebastián Yatra por profesor de La Academia 2022

" Ahorita que te montan la canción y todo, trabaja mucho los graves, porque ahí fue que desafinabas, no arriba, en los graves, porque es lo más difícil de afinar, a mí es lo que más me cuesta, los graves, ¿no ?", le respondió el Director de esta nueva edición, Alexander Acha.

" Creo que ciertas cosas de afinación y respiración, porque aún me está costando adaptarme acá, a la altura por así decirlo ", se sinceró Zunio, al responder sobre las dificultades que enfrentaba.

Posteriormente, Raúl Carballeda, perteneciente al montaje vocal, le dijo: "Hace ya un tiempo que fuimos a Guayaquil y que te vi allá. La verdad me emocionó verte cantar. Pero hoy, en estos números, desde ayer, en volverlo a ver, haz sido el único (...), y miren que algunos de ustedes realmente he disfrutado mucho sus interpretaciones, pero me puse chinito".

"Y ya quisiera Sebastián (Yatra), ¿fue el tono original?, le consulta a otra persona, y le responde "no, subí medio tono", a lo que él continúa: "ah, más arriba, bueno pues ya quisiera Sebastián llegar de pecho a las notas que tú hiciste arriba", concluyó, sacando más de una sonrisa a los participantes del reality, principalmente al ecuatoriano.