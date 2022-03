'Tuka' Ordóñez deja el silencio: "Me han humillado, me han pisoteado... me deben 9 meses"

El delantero ecuatoriano Roberto 'La Tuka' Ordóñez dejó el silencio y denunció su situación laboral que mantiene con Aucas, afirmando que le adeudan 9 meses de salario: "Me han humillado, me han pisoteado, me han hecho ver candela. Yo siempre pienso en mi familia, por eso hoy doy una nota por que es imposible poder salir de la institución cuando me adeudan 9 meses".

"No sé lo que quiere la directiva, pensé que en enero iba a ser tomado en cuenta pero me tienen rezagado entrenando con la sub 16, sub 18, estoy en una categoría donde no me puedo ni mover. Tuve varias opciones, desde Perú, desde Bolivia, dos opciones en el país y ni así pudimos llegar a un acuerdo para cederme como el anterior año. No sé cual es el camino para llegar a un acuerdo", declaró el veterano delantero a Radio Área Deportiva.

Repasando, Ordóñez apuntó: "fue junio porque hablé con mi abogado. De ahí, no cobré ni un sucre hasta el día de hoy. Quiero seguir jugando, quiero seguir con mi carrera, pero siento que de parte de la directiva no quieren eso. Tengo contrato hasta diciembre del 2022".

"Soy Roberto Ordóñez y por lo que he ganado, he trabajado me merezco respeto, pero de los directivos de Aucas no he recibido eso. Yo trabajo con lágrimas. Me sacaron del estadio con un guardia, la autorización estaba en que yo no ingrese, no pude ni sacar mis cosas", insistió.

Para culminar, el delantero repasó: "estoy a punto de retirarme en dos años, quiero hacerlo como un caballero por que hay niños que me siguen, quiero ser un espejo para esos chicos y espero dejar las cosas bien".