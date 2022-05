Tres partidos de la fecha 14 se juegan con horario unificado

El Campeonato Nacional está al rojo vivo, tras el empate del Barcelona ante el Deportivo Cuenca, puesto que la disputa por la primera etapa se encuentra abierta. Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria le pisan los talones al equipo torero.

La fecha 14 inicia con el partido entre Cumbayá y 9 de Octubre. La fecha continua el día sábado con lo partidos: Delfín vs Gualaceo, Emelec vs Universidad Católica, Guayaquil City vs LDUQ.