Paro nacional ha obligado a reprogramar y hasta suspender varios eventos deportivos

El paro nacional que vive Ecuador ha afectado a distintos sectores del país, entre ellos el deportivo, que se ha visto obligado a reprogramar y hasta suspender distintas actividades, sobre todo en Quito, donde se concentra de mayor manera las manifestaciones.

Desde el fútbol hasta el ciclismo profesional, son algunas de las áreas deportivas que no han podido desarrollar sus calendarios habituales, esto en gran medida por el temor de ser agredidos por los manifestantes.

Si bien las movilizaciones arrancaron el pasado 13 de junio, este miércoles 15 de junio, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), compartió un mensaje donde adelantó que postergaba la quinta válida de la Copa FEC de Mountain Bike XCO-XCE en Pimampiro y la tercera válida de la Copa FEC de BMX Freestyle en Quevedo, todos ellos estaban previstos para el sábado 18 y domingo 19 de junio.

Por su parte, la Liga Pro se vio obligado a reprogramar la fecha 15 de la Serie B, que en teoría tenía previsto jugarse entre el martes 14 de junio y el jueves 16 del mismo mes.

Además, la FEF confirmó la suspensión de la Copa Ecuador para este fin de semana, que tenía previsto la participación de varios equipos de la Serie A:

Unión Manabita vs Emelec Olmedo vs Mushuc Runa Atlético Samborón vs IDV Aampetra vs U. Católica El Nacional vs Barcelona SC

En la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, (torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol), tenía previsto llevar la fecha 7 del fútbol azuayo, el cual iba a jugarse el viernes 17 al domingo 19 de junio, pero se suspendió, sin notificar fecha de reprogramación.

Ecuavisa.com tuvo contacto con el Ministerio del Deporte, sobre los eventos suspendidos, lamentando la situación que se vive, y analizarán medidas para ayudar en la logística futura para reprogramar los torneos mencionados.