Ibai Llanos le responde a Liga de Quito y dice que ha recibido amenazas

El streamer Ibai Llanos respondió al mensaje de Liga de Quito, donde le mostraban que era un equipo de fútbol de Ecuador, y aseguró que ha recibido amenazas.

"Por no conocer a un equipo de fútbol (o en este caso no entender el mensaje) me están llegando miles de mensajes insultándome desde hace días. E incluso amenazas. Gracias por la parte que os toca, se agradece mucho", fue parte de lo que puso el español en respuesta al tweet de Liga.

Llanos explicó que no había entendido bien el nombre del equipo y que pensó que se trataba de una liga de LoL (League of Legends). Además afirmó "tampoco creo que sea un drama no conocer a un equipo de fútbol".