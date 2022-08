Gonzalo Plata dice estar tranquilo tras su condena por conducir en estado etílico

En cuanto al hecho de que haya sido el fichaje más caro del Real Valladolid, Plata considera que "eso no supone una carga" para él, sino que "es algo bueno", porque "implica una gran confianza por parte del club, y ahora hay que devolverla en el campo", ha explicado.

"He estado tranquilo, porque todos sabían que quería quedarme aquí, pero es cierto que la firma no se concretó hasta última hora, lo que creó algunas dudas, que quedaron anuladas tras el acuerdo alcanzado con el Sporting de Lisboa (club que tenía su ficha)", ha precisado.

A pesar de que Primera es totalmente diferente a Segunda, su aspiración es "aportar en lo que se pueda: driblar, dar asistencias o marcar goles" y se siente "preparado" porque cree que su cabeza "está bien y tranquila", a lo que se añade que apenas tiene ya molestias en su tobillo.

Ha comentado que la lesión que se produjo con la selección de Ecuador está ya "superada", si bien ha dado "más guerra" de lo habitual, porque tardó en tratarse al iniciar sus vacaciones y eso ha retrasado la completa recuperación.

"He estado siguiendo los tratamientos indicados por el cuerpo médico nada más llegar a Valladolid, y me he sentido bien en los últimos días de entrenamiento, por lo que estoy preparado para jugar y dar el máximo".