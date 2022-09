Francisco Egas: "FIFA no exige la presentación de Byron Castillo en audiencia"

El presidente de la Federación Ecuatoriano de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dialogó con los medios de comunicación sobre varios temas, uno de ellos el caso de Byron Castillo y la renovación del director técnico de la ‘Tri’, Gustavo Alfaro.

EL presidente de la FEF explicó que el jugador ecuatoriano Byron Castillo no tiene la obligación de presentarse a la audiencia de apelación por la denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) ante la FIFA.

“La FIFA no exige su presentación, sino que recomienda que él este disponible para la audiencia. Es un tema que deberá resolver el jugador junto a sus abogados”, indicó Egas a los medios de comunicación.

Francisco Egas también dijo que por parte de la ANFP no habido nuevas pruebas o argumentos contundentes que cambien la investigación. Andrés Holguín, abogado del jugador, dijo que “Castillo no tiene la obligación legal de comparecer. En un juicio si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar”, afirmó estas declaraciones en la Radio Redonda (96.9 FM en Quito).

El 10 de junio la FIFA desestimó todos los cargos en contra de la FEF y dio por cerrado el caso. Sin embargo, la ANFP continuó con el proceso de apelación.

Egas también se refirió sobre la renovación de Gustavo Alfaro y dijo que “las voluntades de ambas partes están. Siempre que hay voluntad los detalles son menores, pero son importantes. Es un tema que vamos a seguir trabajando en la siguientes semanas y podamos cerrar algo para que él (Gustavo Alfaro) pueda continuar con nosotros”.

Ecuador jugará dos partidos amistosos en Europa para llegar de mejor manera al Mundial de Catar 2022. La ‘Tri’ jugará ante Arabia Saudita el 23 de septiembre y a Japón el 27 de septiembre.

La selección de Ecuador jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Catar el 20 de noviembre en el estadio Al Bait a las 11:00 am (hora ecuatoriana).