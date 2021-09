Director de arbitraje de Liga Pro a Luis Muentes: "Él no representa al gremio arbitral"

Joffre Paredes, director de Arbitraje de Liga Pro, habló para ECUAVISA sobre la crisis arbitral que vive el balompié nacional y que podría conllevar a una paralización del torneo ante la negativa relación entre ambas partes.

El presidente del Gremio Arbitral, Luis Muentes tildó de "improvisado" y "mentiroso" a Paredes sobre el manejo del arbitraje desde Liga Pro, por lo que respondió: "No tengo nada que decirle al presidente de la agremiación arbitral (Muentes), él ha estado acostumbrado a esto (polémica), nosotros como Liga Pro tenemos otras prioridades, negociar, conversar, solucionar el problema".

Profundizando, Paredes señala que Muentes ya no influye en el cuerpo arbitral ecuatoriano: "lo escuché (entrevista), no le entendí era un trabalenguas, no le entendí absolutamente nada, dijo 10 cosas y no dijo nada, pero la gente debe entender algo, y es que él (Muentes) ya no representa al gremio arbitral, la Asociación Provincial de Pichincha ya le quitó el respaldo a él, Mario Romero pasa hablando en radios, dando discursos a favor de los árbitros, además lamentablemente se escuchó un audio de Roddy Zambrano, eso dice mucho"

Según Paredes, previamente el pago a los jueces pasaba por el gremio, por lo que tenía injerencia Muentes, pero ahora al ser directo, su figura no entra en la mesa: "Después de que no hubo un acuerdo económico beneficioso para él, donde los árbitros participaron del mismo, y el dinero va directamente a sus cuentas, Muentes pierde importancia en la figura".

Actualmente los jueces solo reciben viáticos (400 dólares para jueces de Primera A y 350 dólares para Primera B), se debe pagos de 4 meses, lo que ha causado el descontento pero a la vez siendo "transparentes" desde Liga Pro, pidiendo plazos de pago.

Sobre la posibilidad de utilizar jueces amateur, Paredes apunta: "la reglamentación marca que si hay jueces amateurs escalafonados, pueden designarse en caso de necesitarse, Roger Zambrano presidente de la Comisión de Arbitraje de la FEF, puede hacersre".

"Si bien los jueces principales están paralizados y deciden no pitar, hay sanciones de la Comisión Disciplinaria, y se va a aplicar", puntualizó.

Para finalizar, Paredes adelantó que "entre el 15 y el 18 de septiembre, se pagaría un bono de parte de la deuda del mes de mayo (se deben 4 meses)".