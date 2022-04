Arturo Mina jugará en el Mushuc Runa por el resto de la temporada 2022

El zaguero central ecuatoriano, Arturo Mina jugará en el Mushuc Runa de la Liga Pro EC.

El propio jugador ecuatoriano confirmó su llegada al 'Ponchito Rojo' por el resto de la temporada 2022-2023, tras varios meses de inactividad profesional.

"Gracias a Dios regreso al país, tranquilo de volver. Sé que puedo aportar mucho fútbol. Me llamó el abogado Chango y mi representante Michael Endara ya me habían llamado y contado de esta posibilidad. Era una propuesta firme y decían que tenían objetivos grandes con Mushuc Runa", empezó hablando el exjugador de IDV y River Plate de Argentina.

Profundizando sobre su llegada al país, Mina señaló: "Digamos que me tomé una semana para pensar. Dije que necesitaba jugar y aprovechar las propuestas. Ya me tenían contrato y me dejarán jugar. Todo lo que dicen del abogado Chango no es verdad, acá tratan a todos muy bien", culminó para Mundo Deportivo.