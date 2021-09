Anthony De Ávila encarcelado por tráfico de drogas

Anthony de Ávila, ex jugador de fútbol colombiano fue aprendido en Italia en la tarde de este martes. Se lo acusa de tráfico de estupefacientes.

"Los delitos por los que fue perseguido por el poder judicial italiano se cometieron presuntamente en 2001 en Nápoles y Génova ", afirman las autoridades.

Según medios italianos, De Ávila tiene orden de captura desde 2004. La pena a la que se vería enfrentado el ex Barcelona S.C. podría ascender a los 12 años. Se lo asocia a una banda de narcotráfico en Países Bajos.

No es la primera vez que el "pitufo" tiene vínculos con este mundo oscuro, pues en 1997, previo al mundial de Francia 1998, el samario le dedicó el gol a los hermanos Rodríguez Orejuela, detenidos en ese momento en Bogotá por narcotráfico.

"No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos (los hermanos Rodríguez Orejuela) por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años, y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento", dijo después de hacer la polémica dedicatoria.

El jugador cafetero defendió el escudo torero en las temporadas de 1997, 1998 y 1999. También jugó con la Selección Colombia en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 98. De igual manera participó en las Copas América de 1987, 1989 y 1991.