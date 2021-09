Aníbal Chalá dice que busca revancha en Atlas tras su paso por Europa

El ecuatoriano Aníbal Chalá, defensa lateral del Atlas mexicano, dijo este jueves que su llegada al equipo es una oportunidad de cobrar revancha tras su paso por el Dijon francés en el que una lesión limitó su rendimiento.

"Anímicamente me siento muy bien, a pesar de lo que pasé en Francia con la COVID-19, la lesión y que no pude completar la cantidad de partidos que necesitaba. Lo lindo del fútbol es que da revancha y es aquí ahora donde puedo demostrar, lo que no ocurrió en el Dijon", explicó en su presentación con el Atlas.

El ecuatoriano es el más reciente fichaje de los llamados Rojinegros, que por ahora se ubican en el cuarto lugar de la clasificación del Apertura 2021 con 16 puntos, a cuatro del líder América.

Chalá aseguró que decidió volver al balompié de México, en el que debutó con el Toluca 2019, debido a que es una liga competitiva que le dio los reflectores para emigrar al fútbol europeo.

"Es una liga en la que hice las cosas bien y me dio la oportunidad de saltar al fútbol europeo y vengo con esa misma convicción, de hacer las cosas de la mejor manera y volver a salir a Europa", señaló.

Chalá tiene contrato por cuatro años con el Atlas, en el que espera recuperar su condición física para sumar minutos en el cierre del torneo y contribuir en la búsqueda del título de Liga.

"Salir campeón es uno de mis principales objetivos por los que vine. El equipo va encaminado hacia eso, hay que seguir trabajando, pero si mantenemos el nivel de ahora creo que no va a ser difícil. Estoy convencido que con las ganas y la actitud del equipo vamos a lograr cosas grandes", añadió.

Dirigido por el argentino Diego Cocca, el equipo que tiene como sede la ciudad de Guadalajara disputó en el Clausura 2021, su primera liguilla, fase final por el título, en los últimos cuatro años.

Para el Apertura 2021, el Atlas es uno de los clubes que se perfilan para mantenerse entre los mejores ocho de la tabla y con ello avanzar a la disputa por el título del fútbol mexicano.

Atlas recibirá este sábado al León, quinto en la clasificación, en la décima jornada del Apertura.