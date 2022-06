Richard Carapaz buscará la revancha sobre Jai Hindley en la Vuelta a España

Richard Carapaz y Jai Hindley librarán otro duelo tras brillar en el Giro de Italia, que mantuvo a ambos ciclista rueda a rueda hasta el final, ahora lo harán en la Vuelta a España.

‘Richie’ ratificó que se preparará para asumir la Vuelta a España, una de las grandes del ciclismo de ruta junto el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Por su parte, Hindley confirmó sus intenciones que disputar y luchar por otra gran vuelta: "Por qué no puedo aspirar al Tour? Nunca digas nunca. “El Tour sería un sueño y no voy a decir que no es posible”, señaló Hindley.

"Ahora un gran objetivo es correr el Tour, nunca lo he corrido y sería un paso adelante más en mi carrera. Aunque no sea para disputar la general, tomar parte del Tour ya es algo muy especial. El próximo año podría ser mi debut en esa carrera", comentó en una rueda de prensa telemática.

La ronda española se cumplirá entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre del 2022. Ese será el próximo gran reto de la ‘Locomotora del Carchi’. “Ahora tenemos un segundo objetivo. Ahora primero descansar y luego sí ya la Vuelta”, finalizó el 'tricolor'.