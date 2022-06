La campeona mundial de Cheerleaders, Alejandra Cabrera sufre ruptura de ligamento y pide apoyo para su operación

La deportista Alejandra Cabrera, campeona mundial de Cheerleaders 2022 con el Team Ecuador en abril pasado, fue víctima de una grave lesión este martes 14 de junio.

Cabrera informó que durante una práctica sufrió una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, "al parecer mi cuerpo quería descansar, no me pidió permiso y me hizo una mala jugada".

Ante eso, la atleta cuencana reveló en una serie de videos en su cuenta personal de Instagram que necesita cancelar $5 mil dólares en temas de gasto postoperatorios.

"Lamentablemente no cuento con la capacidad económica para solventar mis gastos he preparado una campaña, que me pueda apoyar o dando una manito, estaré compartiendo en mis redes sociales", agregó.

Su cuenta personal es "ale_cabrera_j", allí pueden conocer más detalles, si desean ayudar a esta atleta.