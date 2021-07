Juan Caicedo: "Es lamentable que ni un solo dirigente nos apoyara en los JJOO"

En un video publicado por el lanzador de disco Juan Caicedo en redes sociales, se puede ver como el deportista, muy indignado, reclama a las autoridades la falta de atención que les han puesto a los atletas olímpicos.

"Es muy lamentable que un deportista de alto rendimiento, no tenga un médico, no tenga un fisio, en mi caso, tuve que venir a esta competencia con cinco rupturas de gemelos y nadie me ayudó", Así empezó Caicedo un video en donde estas acusaciones fueron solo las primeras de muchas más.

"Dicen que el proyecto de Alto Rendimiento no tiene plata para pagarnos médicos ni rehabilitaciones", continuó. "Es lamentable que hoy que competimos Angela Tenorio y mi persona, no hubo ni un solo dirigente que estuvo presente ni para desearnos buena suerte", esto lo dijo en relación a que se sabe que el Comité Olímpico Ecuatoriano llevó a dirigentes como si fueran entrenadores en la delegación del país.

Y las críticas no pararon ahí, "Es lamentable que en la competencia más importante del mundo, yo haya tenido que quedarme sin entrenador 15 días antes porque simplemente no les da la gana de pagarle el pasaje al entrenador ni de darle el uniforme, él ha estado conmigo por más de tres años y ni siquiera le dan una camisa", arremetió Caicedo y remató diciendo que "Se están trayendo a otras personas como parte de la delegación que nada tienen que hacer aquí".

Finalizó su denuncia diciendo que él se siente muy orgulloso de su trabajo, "Lo que yo hice no es lamentable, lo que yo hice me llena de orgullo, porque sin entrenador y sin ayuda llegué a donde llegué que no es nada fácil".

Caicedo se suma a la larga lista de atletas en estos Juegos Olímpicos que denuncia la falta de preocupación por parte de las autoridades del deporte ecuatorianas.