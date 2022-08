Juan Aguirre y Rafaela Coello consiguieron medalla de oro en la Copa del Pacífico de aguas abiertas

“Esta medalla de oro la dedico al país, estuvo bastante reñido el inicio, la primera vuelta, fue con Colombia, Brasil y mi otro compañero de Ecuador, pero pude agarrar la cabeza de la prueba y me mantuve así las cuatro vueltas; la tercera ya nos empezamos a cansar un poco todo el grupo y de ahí ya empecé a rematar para poder quedar primero y ganar la medalla de oro”, señaló Aguirre.

El segundo lugar correspondió a Joan Penalosa de Brasil (1h04:30,13), y el tercer puesto fue para el ecuatoriano Mario Granizo (1h04:30,18), que se quedó con la presea de bronce. “En la competencia me sentí muy bien; tenía previsto entrar en el podio, me veía capaz ya que he estado entrenando muy fuerte para eso”, comentó Granizo.