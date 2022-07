Claudio Villanueva batalla entre lesiones y el recuerdo de su entrenador fallecido para volver a la marcha

Atrás quedó la heroica imagen del marchista ecuatoriano, Claudio Villanueva terminando los extintos 50 kilómetros en Sapporo, Japón, en los últimos Juegos Olímpicos, que llevó la admiración y el respeto del atleta a otro nivel, sufriendo en cada paso, cada metro, cada kilómetro, pero culminando una extensa trayectoria, recordando entre lágrimas a su fallecido entrenador, Luis Chocho (+) agregado al intenso dolor que lo llevó hasta ahora, a arrastrar varias lesiones debido al esfuerzo realizado en agosto del 2021.

Hoy, clasificado al Mundial de Atletismo que está próximo a arrancar en Oregón, Estados Unidos, Villanueva ve sus chances pulverizadas por los fuertes dolores en su rodilla y sus piernas que no le han permitido, estar en forma física.

Y es que el cuencano había registrado un tiempo mínimo previo a los Juegos Olímpicos del año pasado, que le permitieron clasificarse al Mundial de ahora, pero no alcanzó a recuperarse y ahora espera volver en el 2023.

Aquí la entrevista:

¿Por qué no estará presente en el Mundial de Atletismo, pese a estar clasificado por marca propia?

Por registro aparecía mi nombre, como tercero clasificado al Mundial de Oregón por Ecuador en 35 kilómetros en Marcha, pero finalmente no podré ir ya que sigo en recuperación después de la lesión que sufrí en los Juegos Olímpicos, no estoy en forma.

Retrocedamos en el tiempo, volvamos a los Juegos Olímpicos dónde te vimos con una fuerte dolencia que te limitó pero que de igual forma culminaste los 50 km Marcha, ¿te dejó secuelas? ¿estamos hablando de la misma lesión?

Antes de los Juegos yo ya venía arrastrando una lesión, competí lesionado, y me acabé de lesionar más en la carrera de Sapporo, tenía que haber marchado máximo unos 5 kilómetros y haberme retirado para no forzar más a mi cuerpo, pero no fue el caso, terminé los 50 kilómetros, y eso me ha dejado secuelas, no me he podido recuperar a tiempo, por las molestias en mi rodilla, pero vamos saliendo.

¿Pensaste en el retiro profesional por las lesiones?

Eran lesiones muy duras, rotura de isquiotibial, y la otra mi rodilla estaba afectada en ligamentos y meniscos, con desgastes en mis cartílagos, habían las posibilidades de que haga la marcha con dolor. Por mi parte no entra en mi cabeza de retirarme, de dejar la marcha, quiero seguir.

¿Cómo ha sido la adaptación de dejar atrás los 50 km marcha y ahora estás en 35 km?

Las lesiones no me han dejado como se debe, porque no solo se trata de ir participar, sino también en pelear por una medalla. Son menos kilómetros (los 35 kilómetros en referencia a los 50 km), pero es más velocidad.

Yo inicié muy tarde la temporada para este mundial, esperemos que para el próximo año ya pueda competir.

¿Cuándo crees que volverás a las pistas?

Espero estar en febrero o marzo compitiendo el nacional de Ecuador, ahí espero regresar después de un año y medio sin poder competir.

¿Cómo has lidiado no haber competido todo este tiempo?

Amo la marcha, es todo para mí, me ha dado todo, estoy triste de no estar en el campeonato mundial, porque ya tenía la marca registrada antes de los Juegos Olímpicos, la cual me permitía ir al Mundial de ahora, pero esto es así, debo seguir luchando para regresar más fuerte.

¿Cómo has asimilado la ausencia de Luis Chocho tras su fallecimiento?

Él siempre quería lo mejor para mí, eso lo llevo en mi mente y mi corazón, tengo que demostrarle que sí puedo, y ahora mi nuevo entrenador es Andrés Chocho, su hijo, estamos trabajando y espero que algún día pueda cumplir el sueño de 'Lucho' que era verme en lo más alto. Era un padre 'postizo' para mí, me enseñó muchas cosas y lo extraño mucho.

Al inicio fue duro, tener sueños sobre él, y ver como el Covid-19 se lo llevó, hemos ido superando eso, estoy trabajando con Andrés (hijo de Luis).