Carapaz: "He ganado segundos sobre Almeida, el balance es positivo"

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) contaba con ganar el sprint por el tercer puesto y bonificar los cuatro segundos, pero se le adelantó el australiano Jai Hindley, quien se puso a tres segundos en la general.

"Pensé que iba a ganar el sprint por el tercer puesto y no lo pude lograr, pero aún así ha sido un buen día para mí. He perdido algunos segundos con Hindley pero gané más con Almeida, así que el balance es positivo”, dijo en meta el ciclista carchense.

Carapaz se clasificó cuarto y perdió la bonificación, pero celebró el hecho de haber mantenido la ‘maglia rosa’ después de una jornada dura. Ahora en la general tiene una ventaja en de tres segundos a Hindley y 44 a Almeida.

“Ha sido una etapa dura, con mucha lucha en la última subida, pero he terminado bien, delante, y mantengo la ‘maglia rosa’ un día más. Al final me he sentido feliz", concluyó.