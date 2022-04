Campeona de Paddle Surf reclama por falta de apoyo: "dicto clases de surf para poder pagarme mis gastos de competencia"

La atleta mantense, Xiomara Bowen actual campeona nacional de Paddle Surf, realizó un reclamo a la Federación Ecuatoriana de Surf ante Ecuavisa.com, lamentando que "no exista respaldo económico para mis competiciones", acusó la joven deportista.

"Soy tricampeona nacional en Paddle Surf, pero no he recibido ayuda por parte de la Federación Ecuatoriana de Surf, y este año he repetido un campeonato nacional, lo que me permite ser parte de la selección nacional para participar en el Mundial que se llevará en Puerto Rico (octubre)", criticó.

Sobre los montos que necesita para competir, Bowen expuso: "como presupuesto para competir, necesito un promedio de $7 mil dólares incluyendo gastos, pasajes, alimentación, entre otras cosas y que hoy no recibo".

Sobre su participación mundialista, Bowen espera llegar a tiempo, por lo que empezó a trabajar para pedir su visa americana: "Lo que pido a la Federación es que me avalen documentaciones de la visa, y todos los gastos porque en palabras ya no puedo confiar ni con nombramientos, porque el respaldo no es suficiente".

Ante todo esto, Bowen afirma que ha mantenido su calendario deportivo en desarrollo, por su propia cuenta: "mis entrenamientos los hago yo sola, no tengo un grupo que trabaje para mí, y esto debería ocuparse mi Federación".

Para financiar sus torneos, Bowen reveló que: "dicto clases de surf de manera privada, con esas ganancias, y apoyo de mi familia trato de cubrir todo, pero no es suficiente".

Por su parte, Bernardo Arosemena, presidente de la Federación en mención, habló para Ecuavisa.com, rechazando las quejas de la atleta, afirmando que: "en ningún momento le hemos negado apoyo a ella y a ninguno de nuestros atletas".

Profundizando, Arosemana señala que el deportista también puede autogestionar para recibir auspicios: "como Federación no puedo sobrevivir con lo que me da el Estado, debemos hacer autogestión, y los atletas también, como atletas, deben tocar puertas, buscar auspiciantes que le den apoyo".

En relación al torneo mundialista, Arosemana reconoce que no hay fondos, pero por un motivo específico: "en nuestro presupuesto no tenemos ni un solo centavo aprobado para el Mundial por el Ministerio del Deporte, porque el evento no estaba confirmado al momento en que nosotros presentamos nuestro presupuesto anual. Hay que recordar que el mundo viene viviendo una pandemia".

Sobre la visa, el dirigente público recuerda a la deportista, que "es un proceso personal, lo que hacemos como Federación, es facilitar la documentación para que respalde su presentación ante el Consulado Americano".

"Nosotros vamos a remitirle al Ministerio, un comunicado, para seguir el proceso que corresponda para efectos de que podamos cubrir el pasaje, alimentación, uniforme, entre otras cosas", culminó.