Marcelo Moreno Martins analizará si jugará o no las próximas Eliminatorias

El goleador histórico de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, lamentó que Bolivia no logre "un partido muy bueno" en la altura a más de 3.600 metros de altitud en el estadio Hernando Siles de La Paz tras la goleada 0-4 de Brasil en la última fecha de las eliminatorias hacia Catar 2022.

"No pudimos lograr hacer un partido muy bueno, como nosotros lo veníamos haciendo en la altura aquí en La Paz, no pudimos poner nuestro ritmo, fallamos hoy, no jugamos muy bien y por eso el resultado", expresó Martins luego del partido.

El 'flecheiro', que milita en el Cerro Porteño de Paraguay, sostuvo que este resultado refleja lo que pasa en la liga local del fútbol boliviano y que hay que "seguir trabajando muchísimo para poder cambiar".

"Tenemos que seguir trabajando mucho más los jugadores, esforzarse muchísimo, dedicarse al máximo para poder sacar buenos resultados en lo que se viene", sostuvo.

Martins también destacó el desempeño de Brasil que "ganó a todos los equipos que ha enfrentado" y sostuvo que "tiene un gran plantel" y calificó a Tite como "gran entrenador" y destacó que lograron jugar muy bien en La Paz.

"Nos sorprendieron, tiene una selección muy buena", recalcó.

Martins, el máximo goleador de las eliminatorias con 10 tantos, señaló que analizará si participará en las próximas eliminatorias hacia un Mundial, pero espera que pueda seguir contribuyendo a la selección boliviana que ahora tiene una nueva "camada" de jugadores.

"Espero que pueda seguir, yo siempre quiero rendir, quiero ayudar como lo he hecho en estas eliminatorias, haciendo goles, ayudando a mi selección", enfatizó.

Agregó que sabe que Bolivia puede llegar a un mundial, pero que "hay que cambiar muchas cosas".

Un Brasil invicto goleó 0-4 a Bolivia en La Paz con anotaciones de Lucas Paquetá, Richarlison y Bruno Guimaraes.

Este partido significó el fin del ciclo de la selección boliviana al mando del venezolano César Farías. EFE