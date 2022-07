Cuatro jugadores detenidos por incidentes en Liga Argentina

Juan Barinaga, Matías Pardo, Axel Rodríguez y Justo Giani y el entrenador de arqueros Damián González fueron arrestados por agredir a policías, que intentaban disuadirlos cuando fueron a pedirle explicaciones al árbitro Jorge Baliño por una serie de fallos polémicos en la derrota 2-1 ante Barracas juega de local.

La fiscal Celsa Ramírez, especializada en eventos masivos y espectáculos deportivos, imputó a los cinco por los delitos de lesión en riña y atentado y resistencia a la autoridad, confirmó el abogado de los jugadores, Mariano Lizardo.

Los futbolistas, que pasaron la noche en una comisaría, se negaron a declarar ante la fiscal y quedaron en libertad, aunque la causa penal sigue su curso, aclaró el letrado.

“Nosotros no agredimos a nadie, solamente nos defendimos. Estamos tranquilos, sabemos que hicimos las cosas bien, no hicimos nada grave”, dijo Rodríguez a periodistas tras abandonar la fiscalía. “Fue una noche difícil, que no la pasamos bien con algo que no fuimos culpables".