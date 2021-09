Cristiano Ronaldo: "Estoy muy feliz de volver a casa después de 12 años"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro y confirmado el pasado viernes como nuevo jugador del Manchester United, expresó en una entrevista publicada este miércoles por el club inglés en su portal web que está "feliz de volver a casa después de 12 años" y que tiene "muchas ganas" de empezar a jugar con los 'Diablos Rojos'.

"Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado, es el momento justo, en mi opinión. Me fui a la Juve y ahora a Manchester, es un nuevo capítulo en mi vida y estoy muy feliz", dijo el atacante luso que además manifestó su deseo por "seguir haciendo historia e intentar ayudar al club a lograr grandes resultados, ganar trofeos y grandes cosas".

Sobre Sir Álex Ferguson, el extécnico que lo llevó al equipo de Old Trafford en el año 2003, Cristiano confesó su admiración y la importancia que tuvo para su vuelta a Inglaterra. "Para mí Sir Álex Fergusson es como un padre en el fútbol, me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas y en mi opinión, por supuesto, tuvo un papel muy importante en mi regreso al club. Le quiero mucho, es una persona increíble", contó.

El ex Juventus y Real Madrid también se refirió a su relación con Ole Gunnar Solskjaer, el actual técnico del club inglés con el que compartió en su etapa como jugador entre el 2003 y el 2007. "Tuvimos una charla, pero ya tendremos tiempo para hablar cara a cara. Nuestra relación es buena, pero ahora con un rol diferente: soy un jugador y él un entrenador. Puede contar conmigo para lo que él quiera, estoy a su disposición", añadió.

Respecto a su reaparición en 'El Teatro de los Sueños', el jugador, de 36 años, destacó el regreso de los aficionados a las gradas y el cariño recibido por los hinchas rojos en el pasado.

"La afición del Manchester United es especial, yo lo sé y lo recuerdo muy bien. Sé que todavía cantan mis canciones, algo que me ha hecho sentir aún más feliz y mi compromiso es darlo todo dentro del campo, como lo hice antes y como lo hago todo el tiempo", concluyó.

Cristiano inaugurará su segunda época en la Premier League probablemente el 11 de septiembre en Old Trafford ante el Newcastle, después de los partidos que disputará la selección portuguesa con Irlanda y Azerbaiyán, de las eliminatorias para el Mundial Catar 2022, y el amistoso ante la propia selección catarí. EFE