Sale a la luz pelea entre Cristiano Ronaldo y Juan Cuadrado en vestuario de Juventus

Casi un año después se revela una pelea que protagonizaron, dentro del vestuario, Juan Cuadrado y Cristiano Ronaldo.

La misma sucedió la temporada pasada cuando la Juventus quedó eliminada ante el Porto en Champions League. El portugués entró al camerino insultando y criticando el partido que hicieron.

Ante eso, Cuadrado le recordó que él tenía que ser ejemplo y Cristiano le afirmó: "yo me incluyo, eh, pero no jugamos a nada", enfatizó 'CR7'.

Esto es parte de una escena del documental All or Nothing que revelará detalles de la interna del cuadro italiano la temporada 2020/2021, la cual, fue la última del atacante portugués.