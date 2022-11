Mundo Gamer : Pokémon Escarlata, God of War y te contamos cuáles son los juegos GRATIS de PlayStation Plus

Conoce las noticias de Mundo Gamer:

Estamos a pocos días de vivir una nueva aventura con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, la que podría ser la experiencia definitiva del Nintendo Switch con esta saga, esto tras el rotundo éxito que tuvo “Pokémon Arceus” en esta increíble consola. Esta nueva entrega estará disponible este 18 de noviembre.

Electronic Arts un reconocido estudio de videojuegos que creó grandes títulos como: FIFA, UFC, Battlefield y otros ligados en su gran mayoría a deportes, hizo público un acuerdo que emociona a todos los fanáticos de Marvel y el Gaming.

Se trata de un contrato para desarrollar junto a Marvel Games, al menos, tres juegos de acción y aventura enfocados en los superhéroes de sus cómics, siendo el primero de ellos Iron Man, qué llegará en tercera persona a varias consolas y a PC.

Y en las fechas importantes del Mundo Gamer:

World of Warcraft: Drangonflight llegará este 28 de noviembre para los amantes de los dragones y será exclusivo de PC.

Evil West, su lanzamiento será el 22 de noviembre y estará disponible en PS4, PS5, XBOX Series: X y S y PC.

The Dark Pictures: The Devil In Me continúa la fórmula de sus antecesores en este juego de terror en el que deberás tomar de crudas desiciones. Estará disponible este 18 de noviembre en varias plataformas.

Y God of War: Ragnarok, el juego más esperado de este año para PlayStation, está a la vuelta de la esquina y su fecha de lanzamiento será este 9 de noviembre.

