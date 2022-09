Thimotée Chalamet: "Es difícil vivir" en el mundo de las redes sociales

"Ser joven ahora y ser joven siempre, solo puedo hablar por mi generación, es ser juzgado intensamente. No puedo imaginar lo que es crecer con la avalancha de las redes sociales (...) Es difícil vivir en estos momentos", señaló el actor en la presentación a la prensa de la película de Luca Guadagnino "Bones and All" , una historia de amor y canibalismo.

Con películas como "Call Me By Your Name" (2017) o "Dune" (2021), Chalamet se ha convertido en un referente de las generaciones más jóvenes y se ha tomado su papel muy en serio.