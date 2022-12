¿Se casan Samantha Grey y Toño Navarrete en el 2023?

El artista Toño Navarrete , muy firme en sus palabras, aseguró que el 2023, a él y su novia Samantha Grey , los depara mucho amor y música, pero pidió a sus seguidores que no lo presionen para casarse , aunque está contento por lo que vendrá a sus vidas en el próximo año.

"¿El Ecuador me hace sentir presionado con la idea de casarme? Un poco, un poco, pero al final ya soy lo suficientemente grande y maduro como para que lo que venga de afuera no me haga ruido", comentó Navarrate.

Acerca de las próximas celebraciones de Navidad y fin de año, indicó que la primera es muy familiar, pero el 31 habría una posibilidad de que ambas familias se junten para recibir el 2023. Además, continuará con la tradición que mantiene con su novia, mezclar sus voces en un villancico cuyo estreno será en los próximos días.