Además, los fans tuvieron la oportunidad de volver a ver a Tony Stark en cuatro episodios de la serie What if... , que consiste en explorar realidades alternativas dentro del UCM. Sin embargo, murió en todas sus apariciones.

Personaje d e Tony Stark / Iron man en la primera temporada de What if...

Personaje d e Tony Stark / Iron man en la primera temporada de What if... ( )

Sin embargo, el Universo de Marvel acostumbra a resucitar a muchos de sus personajes fallecidos, ya sea en películas o series. Se filtró la participación de Iron Man en la segunda temporada de la mencionada What If... y, a pesar de no tener una fecha de estreno, está confirmado que saldrá en la plataforma Disney+.

Lea también: Ron Cephas Jones, el actor ganador de dos premios Emmy, fallece a los 66 años