Uno de los datos que más llamó la atención el último mes fue gracias al libro Charles III: New King, New Court. The Inside Story, escrito por el biógrafo Robert Hardman, quien contó con la versión del secretario privado de la reina, el Sir Edward Young, quien además fue testigo de su lecho de muerte.

La vida y muerte de Isabel II, conozca datos de su biografía

Según Young, la figura pública de 96 años se despidió del mundo terrenal "muy tranquila. Mientras dormía. Se escapó. En la vejez. No habría sido consciente de nada. Sin dolor", afirma, además de estar acompañada de su hija, la princesa Ana, y su nieto mayor, Peter Phillips, quienes se turnaban hasta el lado de su cama.